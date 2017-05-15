Картина дня: Исаакий, Шнуров и «Ночь музеев»

Главной темой дня, по версии «Монитора» вновь стал Исаакиевский собор. В понедельник, 15 мая, стало известно, что заявки от РПЦ на его передачу до сих пор нет. Первыми из петербургских СМИ об этом написали Закс.ру (13:15), «Деловой Петербург» (13:25) и «Санкт-Петербург.ру» (13:35).

О том, что заявки от РПЦ на передачу Исаакия до сих пор нет, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил защитникам собора в ответ на их запрос. Ответ градоначальника опубликовал на своей странице депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Также защитники собора спрашивали у градоначальника о его отношении к референдуму о статусе Исаакия. "Губернатор отказался высказывать мнение по референдуму, причем неубедительно. Учитывать мнение они собираются путем анализа публикаций и выступлений в СМИ - знаем мы, как "учитывается" мнение таким путем", - написал депутат Вишневский.

Также сегодня, 15 мая, стало известно, что суд подтвердил законность прекращения иска против передачи Исаакия РПЦ. Таким образом, он оставил в силе решение, которое было вынесено еще в середине марта.

Второй по популярности темой дня стало известие о том, что дидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмыл Ростральные колонны ради туристов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, сопроводив запись фотографией.

"Прилетев на один день домой, решил помыть Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, а то турист скоро попрет, а турист, как известно, пьяный - не пьяный, а чистоту любит", - написал музыкант.

Третьей по популярности темой дня стала новость о том, что в Петерубрге запустят специальные автобусы для "Ночи музеев". Музеи-участники акции свяжут семь специальных маршрутов, которыми можно воспользоваться по единому билету международной акции:

"Центр-1" (Исаакиевская пл. – пр. Стачек), "Центр-2" (Исаакиевская пл. – Шпалерная ул.), "Центр-3" (Исаакиевская пл. – пл. Александра Невского), «Петроградская сторона» (Исаакиевская пл. – Петроградская сторона), "Васильевский остров" (Исаакиевская пл. – Васильевский остров), станция метро "Старая деревня" - "Приморский культурный центр", а также станция метро "Старая деревня" - Историческая верфь «Полтава».

Самыми оперативными 15 мая стали "Деловой Петербург", "Невские новости" и "Санкт-Петербург.ру".