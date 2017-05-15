Суд подтвердил законность прекращения иска против передачи Исаакия РПЦ

Петербургский городской суд отказал противникам передачи Исаакиевского собора РПЦ в жалобе на решение суда первой инстанции.

«Судебная коллегия определила: определение Смольнинского суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения»,— заявила Юлия Иванова, оглашавшая решение коллегии.

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В марте Смольнинский районный суд прекратил рассмотрение дела о передаче Исаакия РПЦ. Решение прекратить производство судья Татьяна Матусяк приняла через три дня после того, как начала рассматривать иск по существу и привлекла в качестве заинтересованного лица губернатора Георгия Полтавченко. Тогда иск подали четыре активиста, в том числе депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

На данный момент не известно, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как ранее, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ – неофициальный.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.