Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмыл Ростральные колонны ради туристов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, сопроводив запись фотографией.

"Прилетев на один день домой, решил помыть Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, а то турист скоро попрет, а турист, как известно, пьяный - не пьяный, а чистоту любит", - написал музыкант.

Шнуров прилетел в Петербург днем 14 мая после концерта в Самаре, который прошел на стадионе "Металлург" после матча "Крыльев Совета" с "Зенитом", который закончился со счетом 1:3 в пользу петербургской команды.

Подписчики положительно оценили жест Шнурова, однако заметили, что позади музыканта сидит незаметный на первый взгляд человек. Один из пользователей Instagram пошутил, что "мужчина привязан".

Фотография с колоннами стала для многих жителей России мотивацией для посещения Северной столицы. При этом некоторые пользователи соцсети пригласили Шнурова помыть достопримечательности в их городах.