В Исаакиевском соборе прошла литургия по погибшим в теракте

В пятницу утром, 12 мая, на 40-й день после теракта в петербургском метро колокол Исаакиевского собора пробил 15 раз по количеству погибших, сообщает Life

Этому предшествовала божественная литургия, которая прошла в соборе

Кроме того, на сегодня запланирована панихида по погибшим в теракте у станции метро "Технологический институт".

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Предыдущая памятная акция у станции метро «Технологический институт» состоялась на третий день после трагедии, 6 мая. Тогда на площади у метро собрались тысячи людей.

После теракта в петербургском метро богослужения прошли во многих епархиях Русской православной церкви. Патриарх Кирилл возглавил панихиду в храме Христа Спасителя в Москве, которая состоялась на следующий день после теракт - 4 апреля. Позже, 30 апреля, он побывал в Петербурге на месте стихийного мемориала у "Технологического института".

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.