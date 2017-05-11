В Петербурге 12 мая пройдет панихида по погибшим в теракте

На сороковой день со дня теракта в метрополитене Петербурга, 12 мая, у станции метро «Технологический институт» пройдет панихида по погибшим при взрыве. Богослужение проведут священослужители Свято-Троицкого Измайловского собора.

В митрополии сообщили, что помолиться об упокоении невинноубиенных жертв взрыва в метро приглашаются не толькородственники и близкие погибших, но и все неравнодушные жители города, передает ИА Regnum.

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Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Предыдущая памятная акция у станции метро «Технологический институт» состоялась на третий день после трагедии, 6 мая. Тогда на площади у метро собрались тысячи людей.