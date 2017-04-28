На Невском полицейские задержали активистов "Открытой России"

Сотрудники полиции в пятницу, 28 апреля, задержали активистов "Открытой России" за то, что они распространяли агитацию.

Члены "Открытой России" на Невском проспекте призывали петербуржцев и гостей Северной столицы посетить одну из несанкционированных оппозиционных акций В настоящий момент восемь активистов находятся в 28 отделе полиции, сообщает "Фонтанка".

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также остальные сетевые движение и институт.

Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Ходорковский на своей странице в Twitter заявил, что гордится «попаданием в санкционный лист».

При этом официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной уточнил, что это не отразится на работе общественно-сетевого движения «Открытая Россия» в России. Решения приняты сразу после того, как Ходорковский перестал быть председателем «Открытой России», об этом было объявлено 15 апреля.

Позже министерство юстиции внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» Михаила Ходорковского в список иностранных агентов