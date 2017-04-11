В Сирии погибли двое российских военнослужащих

В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли двое российских контрактников, еще один пострадал, сообщает Минобороны РФ.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — говорится в сообщении министерства.

Оба погибших находились в подразделении сирийских войск в качестве инструкторов.



Накануне, 10 апреля, РБК сообщал о гибели двух военных-контрактников в Сирии, которые также умерли в результате минометного обстрела. Сообщалось о гибели контрактника из Оренбургской области Игоря Завидного.Брат погибшего сообщил, что от минометного огня, кроме его родственника, также погиб еще один военнослужащий. Его имя остается неизвестным.



За время военной операции в Сирии сообщалось о 68 погибших россиянах. Минобороны официально подтвердило гибель только 30 военнослужащих

Так, месяц назад, 6 марта, министерство обороны России рассказало о гибели под Пальмирой 24-летнего контрактника Артема Горбунова. Кроме того, в марте тяжелые ранения получил генерал-майор российской армии Петр Милюхин.

В начале марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Пальмиры ВС Сирии при поддержке ВКС России. Сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над Пальмирой