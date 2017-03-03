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СМИ: Генерал-майор ЗВО подорвался на мине под Пальмирой

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© Фото: moi.gov.sy

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Но официально эта информация еще не подтвердилась

В боях за Пальмиру тяжелые ранения получил начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа (ЗВО) Петр Милюхин. Он был экстренно доставлен в военный госпиталь им. Бурденко в Москве, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, генерал-майор ЗВО пострадал около недели назад, подорвавшись на мине. Сообщается, что Милюхин потерял обе ноги и глаз.

Издание сообщает, что в Москву генерал-майора перевезли после того, как его состояние стало ухудшаться. Это первый российский генерал, который, вероятно, получил ранение в Сирии.

Официально информация о ранении Милюхина на данный момент не подтвердилась.

Звание генерал-майора Петру Милюхину было присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии.

Войска запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 город освободили от боевиков, но в декабре они вновь вернули контроль над этой территорией.

Новое наступление под Пальмирой началось в середине января и после перерыва возобновилось 6 февраля. В четверг, 2 марта, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Пальмиры.

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