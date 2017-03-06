Минобороны рассказало о гибели российского контрактника под Пальмирой

Министерство обороны России рассказало о гибели под Пальмирой 24-летнего контрактника Артема Горбунова. Его похоронили сегодня, 6 марта, в Нижнем Новгороде, у молодого человека остались жена и маленькая дочка. ОБ этом сообщает РИА «Новости».

В военном ведомстве уточнили, что Горбунов выполнял задачи по охране российских военных советников в Сирии. Рядовой погиб 2 марта в районе Пальмиры, командованием он посмертно представлен к государственной награде.

Изначально о гибели Горбунова сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на супругу погибшего Софью Горбунову. Она рассказала, что группа, в которую входил ее муж, попала в засаду.

На данный момент Минобороны официально признало гибель 28 российских военнослужащих в Сирии. Последнее сообщение относится к 20 февраля, когда было объявлено о гибели четырех и ранениях еще двух военных в результате подрыва автомобиля в провинции Хомс. Именно в этом инциденте получил тяжелые ранения генерал-майор Петр Милюхин.

В начале марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Пальмиры ВС Сириипри поддержке ВКС России. Сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над Пальмирой.