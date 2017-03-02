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Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры при поддержке ВКС России

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Пальмиры ВС Сириипри поддержке ВКС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Сегодня, 2 марта, сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над Пальмирой.

Впервые боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) захватило Пальмиру в мае 2015 года. Тогда боевики взорвали в городе несколько древних памятников, в том числе триумфальную арку, храм бога Бэла и храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.

В конце марта 2016 года сирийские войска заняли Пальмиру, операция проходила при поддержке РФ. После освобождения Пальмиры оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева дал концерт в римском амфитеатре, который в прямом эфире транслировали российские телеканалы.

В начале декабря стало известно, что боевики ИГ вновь взяли Пальмиру под свой контроль, вытеснив из города сирийские правительственные войска. 20 января их руками был уничтожен еще один известный памятник древней Пальмиры - архитектурный комплекс Тетрапилон, а также фасад древнеримского театра, построенного во II веке н.э.

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