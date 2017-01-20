Боевики ИГ разрушили часть римского амфитеатра в Пальмире

Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) разрушили часть римского амфитеатра в Пальмире, построенного во втором веке нашей эры. Об этом сообщает ИА "Народные новости".

Снесен фасад амфитеатра, а также стоявший возле него Тетрапилон - комплекс сооружений с четырьмя портиками, являющийся одной из главных достопримечательностей города.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал уничтожение памятников в Пальмире варварством. "Я видел сообщения о том, что взорвали Римский театр. Не знаю, насколько они верны. Ну, что сказать: варвары — они и есть варвары. Эта идеология и практика абсолютно неприемлемы для современной цивилизации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана.

ИГ захватило Пальмиру в мае 2015 года. Тогда боевики взорвали в городе несколько древних памятников, в том числе триумфальную арку, храм бога Бэла и храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.

В конце марта 2016 года сирийские войска заняли Пальмиру, операция проходила при поддержке РФ. После освобождения Пальмиры оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева дал концерт в римском амфитеатре, который в прямом эфире транслировали российские телеканалы.

В начале декабря стало известно, что боевики ИГ вновь взяли Пальмиру под свой контроль, вытеснив из города сирийские правительственные войска.