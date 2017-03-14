Оппозиция подала новые документы для референдума о статусе Исаакия

Инициативная группа граждан подала новые документы на проведение референдума о статусе Исаакиевского собора. Депутат ЗакСа Борис Вишневский передал заявку председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу на заседании комиссии 14 марта.

Прошлый комплект документов в ГИКе сочли некорректно оформленным: не все листы были прошиты должным образом, в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.

"Мы не хотим оспаривать решение избиркома. Вместо этого мы подаём новую заявку на референдум от 9 марта. Все бумаги сшиты", – передает слова Вишневского "Фонтанка".

Читать также:

Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

В конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум.

Авторы идеи референдума хотят включить в бюллетень следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Ранее председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

С начала 2017 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ. Впервые он объявил об этом 10 января, по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников.





