Писатель Гранин попросил Медведева сохранить музей в Исаакие

Писатель Даниил Гранин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ, передает «Фонтанка».

Гранин собирается попросить Медведева сохранить здание собора за музеем. Ранее он уже встречался по этому поводу с губернатором Георгием Полтавченко.

«Он в отличие от многих министров, к которым я обращался по разным поводам, оказался отзывчивым. Содержание нашей беседы я раскрыть не могу, но мне показалось, что передача собора РПЦ — не его желание и инициатива, но, возможно, я ошибаюсь», – заявил писатель.

Прежде он уже обращался к Медведеву в связи с объединением РНБ и РГБ. Писатель считает, что из-за слияния они потеряют свою индивидуальность. Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния библиотек.

Как стало известно ранее, Смольный отказался согласовывать «Марш в защиту Петербурга».

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.