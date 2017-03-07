Смольный отказался согласовывать «Марш в защиту Петербурга», который был запланирован на 19 марта на Марсовом поле. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«Позвонил комитет по законности и правопорядку и сообщил, что 19 марта, оказывается, с 11 до 10 часов на Марсовом поле проводится какое-то «культурно-массовое мероприятие», организованное администрацией Центрального района. И потому нам предлагается провести марш в Удельном парке. При этом на сайте администрации Центрального района никаких анонсов этого «культурно-массового мероприятия», занимающего целый день, нет. Скорее всего, это фикция - потом выяснится, что на Марсовом в течение получаса водили хороводы, а больше ничего не было», - написал Вишневский.

«Кто и почему решил не допустить нашего Марша, помешать петербуржцам реализовать свое конституционное право - при том, что проведения Марша уже поддержали Даниил Гранин и Александр Сокуров, Олег Басилашвили и Иван Краско, Юрий Мамин и Александр Городницкий, Александр Лавров и Владимир Татосов, другие известные горожане, - можно только догадываться. Но мы знаем, кто боится наших митингов», - добавил парламентарий.

По его словам, сегодня, 7 марта, организаторы марша будут обсуждать ситуацию с членами оргкомитета, а также планируют добиваться от Смольного разрешения на проведение акции именно на Марсовом поле. Главной темой марша станет вопрос о сохранении статуса Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга. Дата митинга приурочена к 30-летней годовщине защиты Англетера.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.