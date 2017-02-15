Суд отказал Смольному в праве заключать контракт на оформление города без проведения торгов

Арбитражный суд Северо-Западного округа во вторник, 14 февраля, не удовлетворил кассационную жалобу комитета по печати правительства Петербурга. Решение УФАС Петербурга о нарушениях в контракте на украшение улиц к праздникам с ГУП "Городскиой центр размещения рекламы" (ГЦРР) остается в силе.

Жалоба комитета по печати на решение антимонопольной службы была отклонена в судах трех инстанций, сообщает УФАС.

Назначенный штраф председатель комитета Сергей Серезлеев оплатил еще в январе 2016 года, и 50 тысяч рублей остаются на счету антимонопольного ведомства.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", ранее УФАС постановило, что чиновники Смольного не имела права заключать контракты на украшение города с ГЦРР без проведения торгов.

Изначально в нарушении закона комитет обвинил депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник. Он обратил внимание, что оформление самых крупных праздников - Дня Победы, Дня основания Петербурга, Дня Военно-Морского флота и "Алые паруса" - комитет заказал у одной компании. Общая стоимость организации праздников составляет 29 млн 370 тыс. рублей.

Инспекция УФАС признала в таких действиях комитета при проведении четырех закупок нарушение п. 1 и п. 5 ст. 24 закона о контрактной системе.

По мнению УФАС, чиновники комитета в своих целях решили использовать первоначальную редакцию закона, не соответствующую федеральному законодательству, и заключили четыре контракта с единственным поставщиком ГУП ГЦРР.