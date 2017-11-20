УФАС: Требования для конкурса на украшение Казанской площади к Новому году незаконны

Требования для конкурса на украшение Казанской площади к Новому году незаконны. К такому выводу пришла комиссия петербургского УФАС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики требуют от ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) изменить конкурс, отменить протоколы и продлить сроки его проведения.

На незаконные требования конкурса обратила внимание ассоциация «Национальный рекламный стандарт». ГЦРР прописала, что поставит 100 баллов тому претенденту, который в составе заявки представит документы, подтверждающие согласование проекта оформления площади с РПЦ.

«Так как Епархия не является органом госвласти или органом местного самоуправления, то она не ограничена в сроках согласования тех или иных проектов и не обязана что-либо согласовывать. Следовательно, установление в качестве критерия необходимости получения согласований от Епархии ставит в неравные условия потенциальных участников закупки», - рассказали в УФАС.