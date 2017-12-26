Прокуратура отчитала КИО за неснесенную рекламу и ненужные газетные ларьки

Прокуратура Петербурга нашла нарушения закона о рекламе в действиях комитета по печати и ГУП «Городской центр размещения рекламы». Претензии ведомства незаконного размещения рекламных конструкций, а также хаотичного размещения газетных киосков.

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В ходе проверки выяснилось, что рекламные конструкции были установлены на основании договоров между ГЦРР и владельцами рекламы, причем сроки договоров истекли еще в 2012-2013 годах. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановлял убрать эти конструкции, но они эксплуатируются до сих пор.

Также прокуроры обратили внимание на схемы размещения газетных ларьков. Комитет обязан проводить мониторинг рынка и готовить соответствующее заключение о включении того или иного объекта в схему размещения НТО, но проверка показала, что такой мониторинг проводится формально, а отчет фактически не содержит сведений о реальной нуждаемости районов в ларьках.

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В адрес ответственного вице-губернатора – Александра Говорунова – внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных к ответственности. В декабре оно было исполнено, виновные наказаны.

В ноябре КИО отозвал у ГЦРР доверенность на заключение договоров на установку рекламных конструкций. С 23 ноября оно прекратило исполнять все обязательства по заключенным соглашениям. Отныне решать финансовые вопросы и участвовать в судебных процессах будет сам комитет.

Предписание лишить ГЦРР права заключать договоры на наружную рекламу ранее выдала Федеральная антимонопольная служба. В ФАС решили, что это незаконно, поскольку ГУП не может исполнять функции, которые являются правом госоргана. Это же стало причиной преобразования ГЦРР из ГУП в государственное казенное учреждение (ГКУ) и переименование в «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

«Санкт-Петербург.ру» рассказывал о борьбе комитета по контролю за имуществом и комитета имущественных отношений с предпринимателями вопреки федеральному законодательству. Многие предприниматели после этого пожаловались в редакцию на действия властей.

В октябре недовольство предпринимателей обострилось после поправки КИО: комитет намеревался отодвинуть всю торговлю у метро на 100 метров. Губернатор Георгий Полтавченко позже распорядился сохранить исключение для киосков с газетами, цветами и билетами. 31 октября более сотни человек вышли на митинг против уничтожения малого бизнеса в городе и потребовали отставки председателей КИО и ККИ.

При этом на жалобы бдительных петербуржцев на портале «Наш город» представители комитетов реагируют не всегда. Например, случае с автофургонами сотрудники ведомств нередко публикуют фотографии со свободным участками, сообщая, что незаконная торговля не ведется – в ответ на обращения, где приложены фото с теми самыми торговыми фургонами.