Арбитражный суд признал незаконными торги по наружной рекламе в Петербурге. Он встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в споре со Смольным. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по рекламе общественной организации «Деловая Россия» Илью Котова.

Торги на право арендовать рекламные носители в Северной столице прошли летом 2017 года. ФАС выдала комитету по печати, который выступил организатором конкурса, предписание устранить нарушения в документации. Однако тот обжаловал его в суде и выбрал победителей, не дожидаясь решения.

Арбитраж счел доводы Смольного необоснованными и в иске отказал, признав таким образом, что предписание антимонопольного ведомства было обязательным к исполнению. «Это означает, что торги проведены с нарушениями, и их итоги должны быть пересмотрены», - рассказал Котов.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев не исключал, что антимонопольное ведомство будет добиваться расторжения уже заключенных договоров. При этом глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщил, что Смольный будет обжаловать сегодняшнее решение. «Пересматривать итоги торгов мы не планируем», - отметил он.

Одновременно с этим стало известно, что комитет имущественных отношений (КИО) отозвал у ГУП «ГЦРР», подведомственного комитету по печати, доверенность на заключение договоров на установку рекламных конструкций. С 23 ноября оно прекратило исполнять все обязательства по заключенным соглашениям. Отныне решать финансовые вопросы и участвовать в судебных процессах будет сам КИО.

Предписание лишить ГЦРР права заключать договоры на наружную рекламу ранее выдала Федеральная антимонопольная служба. В ФАС решили, что это незаконно, поскольку ГУП не может исполнять функции, которые являются правом госоргана. Это же стало причиной преобразования ГЦРР из ГУП в государственное казенное учреждение (ГКУ) и переименование в «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

В Смольном подчеркивают, что изменения касаются договорных отношений, которые уже прекратили действие. «В частности, претензии по демонтированным конструкциям следует направлять в КИО», - пояснил глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Все новые договоры на размещение рекламы, которые были заключены после торгов 2017 года с комитетом по печати, остаются в силе.