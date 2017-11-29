  • 29 Ноябрь 2017
USD 30.11.2017 58.3311 -0.0814
USD ММВБ 19:17 0  
EUR 30.11.2017 69.2040 -0.2894
EUR ММВБ 19:17  
Нефть($) 29.11.2017 63.12 0.55
Нефть(p) 29.11.2017 3681.86 +26.99

Арбитражный суд признал незаконными торги по наружной рекламе в Петербурге

Автор:


© Фото: designspb.ru

Темы дня

Он встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в споре со Смольным.

Арбитражный суд признал незаконными торги по наружной рекламе в Петербурге. Он встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в споре со Смольным. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по рекламе общественной организации «Деловая Россия» Илью Котова.

Торги на право арендовать рекламные носители в Северной столице прошли летом 2017 года. ФАС выдала комитету по печати, который выступил организатором конкурса, предписание устранить нарушения в документации. Однако тот обжаловал его в суде и выбрал победителей, не дожидаясь решения.

Арбитраж счел доводы Смольного необоснованными и в иске отказал, признав таким образом, что предписание антимонопольного ведомства было обязательным к исполнению. «Это означает, что торги проведены с нарушениями, и их итоги должны быть пересмотрены», - рассказал Котов.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев не исключал, что антимонопольное ведомство будет добиваться расторжения уже заключенных договоров. При этом глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщил, что Смольный будет обжаловать сегодняшнее решение. «Пересматривать итоги торгов мы не планируем», - отметил он.

Одновременно с этим стало известно, что комитет имущественных отношений (КИО) отозвал у ГУП «ГЦРР», подведомственного комитету по печати, доверенность на заключение договоров на установку рекламных конструкций. С 23 ноября оно прекратило исполнять все обязательства по заключенным соглашениям. Отныне решать финансовые вопросы и участвовать в судебных процессах будет сам КИО.

Предписание лишить ГЦРР права заключать договоры на наружную рекламу ранее выдала Федеральная антимонопольная служба. В ФАС решили, что это незаконно, поскольку ГУП не может исполнять функции, которые являются правом госоргана. Это же стало причиной преобразования ГЦРР из ГУП в государственное казенное учреждение (ГКУ) и переименование в «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

В Смольном подчеркивают, что изменения касаются договорных отношений, которые уже прекратили действие. «В частности, претензии по демонтированным конструкциям следует направлять в КИО», - пояснил глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Все новые договоры на размещение рекламы, которые были заключены после торгов 2017 года с комитетом по печати, остаются в силе.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Бетанкур в Петербурге: великий инженер, который преобразил Россию

    Почему новый мост Северной столицы решили назвать именем Августина Бетанкура, чем петербуржцы обязаны испанскому инженеру, а также как сложилась его судьба на берегах Невы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.17
    В чем заключаются преимущества биткоина
    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram