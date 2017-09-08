ФАС: Наружная реклама в Петербурге может стать нелегальной

Итоги торгов на размещение в Петербурге наружной рекламы могут быть аннулированы, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе пресс-конференции в СПбГУ.

Он уточнил, что речь идет о торгах, итоги которых были подведены еще 25 августа этого года.

По их результатам выиграли все участники конкурса. При этом их организатор – комитет по печати – составил конкурсную документацию с нарушением, считают антимонопольщики.

«Будем рассматривать различные варианты, вплоть до обращения в суд и требования расторжения договоров», – уточнил Артемьев.

В начале августа ФАС обязал комитет изменить способ оценки заявок в части оценки ценового предложения и доли социальной рекламы, а также устранить «неопределенные формулировки и продлить срок рассмотрения предложений».

Торги дают право десятилетней аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций. Они были объявлены 2 июня этого года. Стартовая цена контрактов - 985 млн рублей.