Первых гостей «Зенит-арены» встретит Малофеев

Почетными гостями мотошоу на стадионе «Зенит-арена», которое состоится в субботу, 11 февраля, станут футболисты клуба «Зенит», в том числе их экс-вратарь Вячеслав Малофеев, сообщает Смольный.

Администрация Петербурга обещает, что в этот день 3D mapping-шоу поочередно превратит чашу стадиона в песчаные дюны и в водную поверхность, а виртуальные персонажи будут гоняться за реальными мотоциклами и автомобилями.

Также зрители примут участие в грандиозном флешмобе на 10 тыс. человек, создав первое общее панорамное фото с этого события.

Ранее стало известно, что в связи с мотошоу на стадионе в субботу, 11 февраля, с 13.00 до 21.00 в западной части Крестовского острова движение транспортных средств будет ограничено по Морскому пр. от Спортивной ул. до ул. Рюхина, по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., по Южной дороге и Северной дороге.

Позднее, 22 февраля, на «Зенит-арене» пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит». На нем выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters.