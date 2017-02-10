Движение транспорта на Крестовском острове 11 февраля будет ограничено

В связи с проведением мотошоу на «Зенит-арена» 11 февраля на Крестовском и Петроградском островах будут введены масштабные ограничения движения транспортных средств, напоминает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 13.00 до 21.00 11 февраля в западной части Крестовского острова движение транспортных средств будет ограничено по Морскому пр. от Спортивной ул. до ул. Рюхина, по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., по Южной дороге и Северной дороге.

Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул».

Кроме мотошоу, в программе мероприятия свободное знакомство с территорией стадиона, а также тестирование светового и звукового оборудования «Зенит-арены».

Позднее, 22 февраля, на «Зенит-арене» пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит». На нем выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters.