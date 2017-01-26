В 2017 году на капремонт в Петербурге выделят более 10 млрд рублей‍. Об этом сообщает "Агентство бизнес новостей" со ссылкой жилищный комитет.

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В комитете отметили, что 6,1 млрд рублей потратят из бюджета, а остальные 4,2 млрд - средства, собранные с собственников.

В текущем году в Петербурге планируют заменить более 579 лифтов в 224 домах и починить крыши в 333 зданиях, фундамент отремонтируют в 13 многоквартирных домах.

С 1 января плата за капитальный ремонт повысилась на 50 копеек. В зависимости от типа здания в Северной столице она составляет от трех до четырех рублей за кв. метр.

В 2016 году взносы внесли более 86% горожан - более трех млрд рублей, а жилищный комитет выполнил план по капремонту на 98%.

"Мы отремонтировали большее количество объектов на большую сумму, чем в 2015 году. Обращу внимание, что работу проводили на огромном количестве объектов - 2 тыс. 800 видов работ в 1 тыс. 800 многоквартирных домах. Это серьезный показатель", - цитирует канал "Санкт-Петербург" Дениса Шабурова, генерального директора некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".