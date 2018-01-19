Картина дня: крещенские купания, мошенничество на госконтракте и проблемная опора Тучкова моста

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стали крещенские купания в Петербурге. В Петербурге о них 19 января писали ИА REGNUM, Пятый канал и «Деловой Петербург».

По данным МЧС Петербурга, к 08:00 19 января в крещенские проруби окунулись 25 тыс. верующих. У каждой иордани дежурили спасатели, медики, волонтеры и правоохранители, обеспечивая безопасность. Купания прошли без серьезных происшествий.

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в мужском монастыре в Тверской области. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что глава государства окунается в Крещение уже на протяжении нескольких лет.

Вторая тема дня – хищение 100 млн рублей Минобороны. Оперативнее других в Петербурге об этом сообщили «Невские новости», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

Правоохранители задержали бывшего гендиректора АО «Новит Про» и заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» по подозрению в мошенничестве при выполнении госзаказа. По версии следствия, стоимость госконтракта Минобороны необоснованно завысили, 100 млн рублей перечислили на расчетный счет АО «НовитПро», а затем распорядились средствами по своему усмотрению. Подозреваемые арестованы до 15 марта.

Третьей темой дня стало падение опоры Тучкова моста. Быстрее других в Петербурге об этом сообщили «Фонтанка.ру», «Санкт-Петербург.ру» и «Деловой Петербург».

Опора контактной сети обрушилась после технологической разводки моста в ночь на 19 января. Из-за этого с пяти часов утра движение по Тучкову мосту закрыли для электротранспорта. Троллейбусам и трамваям пришлось идти по маршруту в объезд переправы, зато движение автобусов по Тучкову мосту усилили.

Опора упала из-за некачественного металла, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в ЗАО «Пилон». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что надлом произошел по сварному шву, объединяющему закладную часть и новую опору контактной сети. При падении столб повредил парапет и гранитное ограждение моста. Тучков мост открылся после реконструкции в ноябре, это первый серьезный инцидент с тех пор.

Самыми оперативными СМИ Петербурга стали Пятый канал, «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

Фото дня, найденное в Instagram по тегу #spbru – снимок Большого Обуховского моста на заре от фотографа Михаила Зефирова.