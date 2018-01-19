Столб на Тучковом мосту упал из-за некачественного металла

Опора контактной сети на Тучковом мосту, через которую осуществляется движение троллейбусов и трамваев, упала из-за некачественного металла, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в ЗАО «Пилон». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что надлом произошел по сварному шву, объединяющему закладную часть и новую опору контактной сети. При падении столб повредил парапет и гранитное ограждение моста.

В результате инцидента движение общественного электротранспорта по переправе было остановлено. «Пассажиравторанс» усилил движение автобусов №1 и 128, связывающих Васильевский остров с Петроградской стороной. Сейчас ЗАО «Пилон» ведет на мосту восстановительные работы. Специалисты ищут решения, которые позволят «реанимировать» столб в кратчайшие сроки.

Эта первый серьезный инцидент после реконструкции Тучкова моста, открывшегося для движения в ноябре. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.