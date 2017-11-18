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Тучков мост открыли после масштабной реконструкции (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Компания «Пилон» закончила все работы за полгода до намеченного срока.

    Тучков мост утром 18 ноября открыли после масштабной реконструкции. С 12:00 установлены все дорожные знаки и открыто движение по мосту в обе стороны. Компания «Пилон» закончила все работы за полгода до намеченного срока.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    «Реконструкция велась в круглосуточном режиме. В результате объект сдан в эксплуатацию на полгода раньше указанного в госконтракте срока. Завершены в полном объеме работы по реконструкции разводного пролета моста, в том числе, усиление главных балок, демонтаж изношенных механизмов разводного пролета, замена подшипников и полностью корродированных к моменту ремонта противовесов», - рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

    Также, по его словам, были изготовлены и смонтированы новые противовесы, установлено современное оборудование разводного прелат с пусконаладкой. Кроме того, были заменены подводные переходы в фарватере силовых кабелей и кабелей связи, и реконструированы пролетные строения со стороны Биржевого моста.

    Тучков мост соединяет Васильевский остров и Петроградский район, он входит в перечень важных транспортно-инфраструктурных объектов Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. С 19 ноября будет прекращено движение автобуса №6А, компенсировавшему закрытие трамвайного движения во время ремонта моста.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Реконструкцию моста начали 7 июня 2016 года, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и праздника выпускников «Алые паруса», работы возобновились только через месяц, 4 июля. К необходимости реконструировать мост привела возросшая интенсивность движения. Кроме того, заканчивался срок службы железобетонных строений. В итоге из городского бюджета выделили 2,45 млрд рублей для полноценного ремонта переправы.

    В первый же день начала ремонта моста Северная столица встала в огромных пробках. Ситуация была настолько нештатной, что Смольному, ГАТИ и другим ведомствам пришлось собраться на экстренное совещание, а за движением на Петроградской стороне установить особое наблюдение. В итоге, чиновники пришли к выводу, что во всем виноват именно подрядчик стройки, который не установил нужное количество знаков дорожного движения, а также не повесил достаточного количества информационных щитов. По данным ГИБДД, «Пилон» установил только 80% знаков.

    Несмотря на то, что ранее компания «Пилон» занималась реконструкцией Дворцового, Троицкого, Синего и Аничкова мостов, а в следующем году ей исполнится уже 25 лет, в Тучковым мостом у компании было множество проблем и скандалов, подробнее о ходе реконструкции можно прочесть в специальном материале портала «Санкт-Петербург.ру».

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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