Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере

Президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня, а также окунулся в прорубь на Селигере.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для Путина это не первый опыт крещенских купаний, в прорубь он окунается уже на протяжении нескольких лет.

Днем ранее президент приехал в Петербург на юбилей прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер принял участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе «Невский пятачок».