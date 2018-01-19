Тучков мост закрыли для трамваев и троллейбусов из-за упавшего столба

С пяти часов утра движение по Тучкову мосту закрыли для электротранспорта. Неприятности случились после технологической разводки переправы, когда обрушилась опора контактной сети, через которую осуществляется движение троллейбусов и трамваев. Сейчас на месте работает комиссия, выясняющая обстоятельства происшествия.

В течение дня троллейбусы №1 и 9, а также трамваи №6, 6А и 40 будут ходить в объезд переправы. «Пассажиравтотранс» усилил движение автобусных маршрутов №1 и 128, которые следуют через Тучков мост.

Эта первый серьезный инцидент после реконструкции моста, открывшегося для движения в ноябре. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.

