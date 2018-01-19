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В школах Петербурга установят металлодетекторы

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© Фото: 293.spb.ru

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В комитете по образованию попросили не связывать эти меры с участившимся насилием в школах.

В школах Петербурга установят металлодетекторы, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по образованию.

Ведомство проводит паспортизацию учебных заведений Петербурга. По ее результатам закупят необходимое оборудование. Конкретных сроков чиновники не назвали, заверив, что металлодетекторы проявятся во всех школах в ближайшее время.

Представители комитета попросили не связывать планы с участившимися случаями нападений школьников. По словам одного из сотрудников, изучать вопрос начали еще в октябре прошлого года. Выяснилось, что из 700 петербургских школ только 156 оснащены металлодетекторами, которые используют при проведении ЕГЭ. В 220 учреждениях есть пропускные турникеты. Во всех школах есть тревожные кнопки и охрана.

За последние четыре дня произошло сразу два нападения учеников на школы. 15 января двое подростков устроили поножовщину в школе №127 Перми, пострадали 15 человек. Нападавшие арестованы, возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство. Один из них – бывший ученик школы. Оба нападавших интересовались школьным насилием, в том числе трагедией в Колумбайне.

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Второй случай произошел утром 19 января в школе №5 Улан-Удэ. Девятиклассник набросился на семиклассников и учителя русского языка с топором, а затем поджог класс, бросив бутылку с зажигательной смесью. Подросток попытался покончить с собой, но при прыжке из окна повредил ногу и попал в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

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