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Смольный предложил Европейскому университету участок в промзоне вместо особняка Кушелева-Безбородко

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© Фото: visit-petersburg.ru

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Предложенный под строительство нового здания земельный участок находится в Красногвардейском районе Петербурга.

Правительство Петербурга предложило Европейскому университету после выселения из особняка Кушелева-Безбородко участок для строительства нового здания вуза на промышленной окраине, передает ТАСС со ссылкой на ответ комитета имущественных отношений на запрос.

«Университету предложен земельный участок в Красногвардейском районе города, пригодный для указанных целей [строительства нового здания]», - указали в комитете.

В вузе сообщили, что в качестве замены историческому особняку рассматривают либо схожее помещение, либо участок для строительства нового здания. На предложение Смольного университет ответит не раньше середины февраля.

Европейский университет окончательно передал особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице в конце декабря. Вуз арендовал здание в 2011 году до сентября 2024 года. После проведения проверок КИО уведомил университет об одностороннем отказе от договора аренды. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа подтверждал законность выселения. Власти Петербурга в освободившемся особняке планируют разместить Академию цифровых технологий.

Временно вуз перебрался в здание на Гагаринской улице. Университет был лишен образовательной лицензии и получил уже три отказа от Рособрнадзора. Сейчас в вузе лекции не ведутся, однако сотрудники продолжают научную работу, проводятся открытые лекции.

В защиту Европейского университета выступали и чиновники, и студенты. В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить вуз. В ноябре студенты и активисты различных движений провели несколько митингов в поддержку университета. На митинге 11 ноября выступала в том числе телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее прогнали с акции свистом и криками «позор».

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