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В больницах Петербурга остаются двое пострадавших при взрыве в "Перекрестке"

Автор:

Сергей Ермохин / "Деловой Петербург"

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Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В стационарах Петербурга остаются двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток», сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

По информации Митяниной, еще одного пострадавшего выписали из Мариинской больницы. Сейчас там остался один пострадавший, еще один – в Александровской больнице. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов. Сеть «Перекресток» решила убрать все камеры хранения из магазинов после инцидента.

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