Дело экс-главы «Ленэнерго» Сорочинского снова поступило в суд

Уголовное дело бывшего главы «Ленэнерго» Андрея Сорочинского снова поступило в суд, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. Дело зарегистрировал Московский суд Петербурга.

Слепов получил обвинение в злоупотреблении полномочиями в июне 2015 года после обысков ФСБ в офисах «Ленэнерго» и банка «Таврический». Сорочинский написал явку с повинной.

По версии следствия, Сорочинский и Слепов при размещении денежных средств на счетах в «Таврическом» учли финансовые риски и продлили договор обслуживания в ситуации, при которой хранение денег было опасным. После краха банка государство выделило 30 млрд рублей для спасения «Ленэнерго».

Банкиры Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили по семь лет колонии за вывод денег со счетов банка на офшоры, Сорочинского и Слепова отправили в колонию на четыре и три года соответственно.

В декабре приговор был отменен. В решении суда не приводились мотивы, по которым были отвергнуты доказательства стороны защиты, не обосновал свои выводы о выделении 32 млрд рублей из федерального бюджета именно на устранение проблем «Ленэнерго», возникших из-за нарушений со стороны подсудимых.