Горсуд отменил приговор экс-главе "Ленэнерго" Сорочинскому

Горсуд отменил приговор бывшему главе "Ленэнерго" Андрею Сорочинскому, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката Вячеслава Исакова. Дело о рискованном размещении 13 млрд рублей в банке "Таврический" будет пересмотрено, бывшего финдиректора "Ленэнерго" Дениса Слепова также освободят из СИЗО.

Апелляционные жалобы защиты на приговор Московского суда Петербурга были удовлетворены, рассказал Исаков. Он, как защитник Слепова, просил прекратить уголовное дело и оправдать подсудимых. Прокуратура – оставить в силе наказание. Адвокат Никита Филатов, защищающий Сорочинского, – отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Горсуд выбрал отмену и изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

По словам Исакова, Сорочинский и Слепов участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Колпино. Их освободят после того, как суд направит резолютивную часть своего решения в СИЗО.

Слепов получил обвинение в злоупотреблении полномочиями в июне 2015 года после обысков ФСБ в офисах "Ленэнерго" и банка "Таврический". Сорочинский написал явку с повинной.

По версии следствия, Сорочинский и Слепов при размещении денежных средств на счетах в "Таврическом" учли финансовые риски и продлили договор обслуживания в ситуации, при которой хранение денег было опасным. После краха банка государство выделило 30 млрд рублей для спасения "Ленэнерго". Банкиры Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили по семь лет колонии за вывод денег со счетов банка на офшоры, Сорочинского и Слепова отправили в колонию на четыре и три года соответственно.