  • 23 Декабрь 2017
USD 23.12.2017 58.3152 -0.2444
USD ММВБ 23:55 58.3693  
EUR 23.12.2017 69.1268 -0.3952
EUR ММВБ 23:55 69.2380  
Нефть($) 22.12.2017 65.01 +0.40
Нефть(p) 22.12.2017 3791.07 +7.53

Горсуд отменил приговор экс-главе "Ленэнерго" Сорочинскому

Автор:


© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Темы дня

Им назначили тюремные сроки за размещение средств в банке "Таврический".

Горсуд отменил приговор бывшему главе "Ленэнерго" Андрею Сорочинскому, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката Вячеслава Исакова. Дело о рискованном размещении 13 млрд рублей в банке "Таврический" будет пересмотрено, бывшего финдиректора "Ленэнерго" Дениса Слепова  также освободят из СИЗО.

Апелляционные жалобы защиты на приговор Московского суда Петербурга были удовлетворены, рассказал Исаков. Он, как защитник Слепова, просил прекратить уголовное дело и оправдать подсудимых. Прокуратура – оставить в силе наказание. Адвокат Никита Филатов, защищающий Сорочинского, – отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Горсуд выбрал отмену и изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

По словам Исакова, Сорочинский и Слепов участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Колпино. Их освободят после того, как суд направит резолютивную часть своего решения в СИЗО.

Слепов получил обвинение в злоупотреблении полномочиями в июне 2015 года после обысков ФСБ в офисах "Ленэнерго" и банка "Таврический". Сорочинский написал явку с повинной.

По версии следствия, Сорочинский и Слепов при размещении денежных средств на счетах в "Таврическом"  учли финансовые риски и продлили договор обслуживания в ситуации, при которой хранение денег было опасным. После краха банка государство выделило 30 млрд рублей для спасения "Ленэнерго". Банкиры Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша получили по семь лет колонии за вывод денег со счетов банка на офшоры, Сорочинского и Слепова отправили в колонию на четыре и три года соответственно.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram