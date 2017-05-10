Экс-главу «Ленэнерго» приговорили к четырем годами тюрьмы

Московский районный суд Петербурга приговорил экс-главу «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годами тюрьмы. Он проходит по делу по делу о пропаже денег в банке «Таврический». Об этом сообщает «Интерфакс».

Также суд приговорил к трем годам колонии общего режима экс-директора по финансам «Ленэнерго» Дениса Слепова. Оба бывших топ-менеджера обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями.

Сорочинскому также запрещено занимать руководящие должности после отбытия срока в течение трех лет. Аналогичное решение суд вынес и в отношении Слепова. Ранее в ходе прений прокурор просил шесть лет для Сорочинского и пять лет для Слепова.

По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2015 года Слепов и Сорочинский разместили принадлежавшие «Ленэнерго» 13 млрд рублей на банковских счетах в виде вкладов в банк «Таврический». Это повлекло за собой невозможность своевременного исполнения обязательств перед другими контрагентами ПАО и к выплатам неустойки более 228 млн рублей.

Их действия также привели к тому, что организация в течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, которые размещены на счетах в указанном банке. Кроме того, в сложившейся ситуации государство вынуждено заниматься финансовым оздоровлением компании.

Обыски в петербургской компании «Ленэнерго» по делу о мошенничестве прошли 7 сентября минувшего года. Изначально сообщалось, что причиной следственных мероприятий стало уголовное дело по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия).

Банк «Таврический» в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а в начале марта ЦБ РФ объявил детали его санации. Сотрудники экономической полиции Петербурга провели ряд обысков по делу о незаконном выводе в офшор шести млн долларов из одного из городских банков. В середине сентября 2015 года по данному делу Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал арест экс-председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова.