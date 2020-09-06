Китайцы успешно испытали многоразовый космический аппарат

Китайский аппарат, предназначенный для многократного запуска в космос, успешно приземлился после двухдневного полета. Как пишет «Синьхуа», приземление произошло на заданном участке.

Аппарат является экспериментальным. Таким образом, КНР опробовала новую технологию и преуспела, отметив, что сделан инновационный прорыв, который позволит использовать многократно космические летательные аппараты.

Отметим, что Китай этим летом отправил аппарат к Марсу, пытаясь преодолеть технологическую пропасть после провала миссии "Фобос-Грунт" в 2012 году.