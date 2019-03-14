«Конец света по-научному»: топ-5 пугающих предсказаний Стивена Хокинга о будущем Земли

Стивен Хокинг изучал черные дыры, популяризировал науку, вкладывался в исследования космоса и жизни во Вселенной, выступал против войны, поддерживал ядерное разоружение, беспокоился о будущем человечества в целом. Будучи парализованным и неспособным говорить, он продолжал научную деятельность и не переставал будоражить мир своими идеями, открытиями и громкими заявлениями.

Враждебные инопланетяне

Хокинг верил в существование развитых инопланетян. Не просто «развитых», а «очень развитых». Он говорил: «Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю верить в то, что мы не одни во Вселенной. И если это так, то нам стоит опасаться за свое будущее».

Ученый считал, что инопланетяне представляют опасность для землян, ведь наша планета – отличный источник ресурсов и рабов (правда, с первым и у нас уже трудности).

«Скорее всего, инопланетяне превосходят нас в развитии. И это будет нечто сродни встрече Христофора Колумба с индейцами. Вы же помните, что это не очень хорошо закончилось для тех, кто принимал гостей», – говорил физик.

Кстати, из будущего, как был уверен Хокинг, нам на помощь никто не придет.

«Война миров» (War of the Worlds) 2005. Фото: kinopoisk.ru

ИИ

«Искусственный интеллект компьютеров обгонит интеллект человеческий уже в ближайшие 100 лет. И когда это случится, нужно убедиться в том, что цели компьютера и человека будут совпадать, а не идти вразрез друг другу», – говорил Хокинг.

По закону Мура мощность вычислительных механизмов удваивается примерно каждые два года. Мозг человека тоже совершенствуется, а благодаря генной инженерии может даже случиться сильный скачок в развитии человечества. Однако, как считал ученый, этого будет недостаточно: компьютеры развиваются намного быстрее людей.

Как говорил Хокинг, его опасения разделяют и другие известные в мире технологий персоны: Стив Возняк, Билл Гейтс, Илон Маск.

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Кстати, интеллектуальных помощников (Siri, Google Now, Cortana, «Алиса») ученый называл симптомами «гонки IT-вооружений» и не видел в них никакой угрозы.

Что с нами будет – неизвестно. Но можете вспомнить фильмы «Матрица» или «Терминатор». Но не все так плохо. Есть и более позитивные фантазии на эту тему: «Искусственный разум», «Двухсотлетний человек».

Хокинг добавлял: «Очень заманчиво отмести мысли о высокоинтеллектуальных машинах как о простой научной фантастике. Но это было бы нашей ошибкой – потенциально худшей ошибкой за всю историю».

«Хотя сейчас вероятность такого развития событий кажется ничтожной, человечество очень рискует, активно развивая роботов. В ближайшие тысячи или десятки тысяч лет искусственный интеллект может заменить людей, поработить нашу цивилизацию и разрушить ее», – говорил ученый.

«Я, робот» (I, Robot) 2004. Фото: kinopoisk.ru

Генная инженерия

Физик считал, что развитие генной инженерии обернется плачевно для человечества. Различные ГМО и ДНК-вакцины ученый либо не признавал, либо относился к ним с опаской.

При этом Хокинг был уверен, что в будущем людей заменит генетически модифицированная раса сверхлюдей. Ее представители будут более развиты в умственном и физическом плане: их суперпамять позволит им быстрее обучаться, а их иммунитет будет настолько стойким, что фразу «я заболел» все забудут.

Что в таком случае делать, например, с перенаселением и нехваткой еды? На этот вопрос ответит следующий пункт.

«Первый мститель» (Captain America: The First Avenger) 2014. Фото: kinopoisk.ru

Человечество выживет, только если улетит с Земли

ИИ, ядерная война и генетически сконструированные вирусы (еще есть нехватка ресурсов, загрязнение, стихийные бедствия, техногенные катастрофы) не уничтожат человечество только в том случае, если ее представители улетят жить подальше от Земли.

«Полагаю, следующее тысячелетие человечество не переживет, если так и не придумает, как покинуть родную планету», – говорил ученый. Хокинг не просто фантазировал на эту тему, а уделял исследованию межпланетному, межзвездному и межгалактическому пространствам почти все свое время.

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Черные дыры, нанороботы, лазеры, масштабная программа по исследованию космоса и поиску жизни во Вселенной – это лишь несколько примеров.

«Внимание NASA и других мировых космических агентств сосредоточено на Марсе. Это ближайшая похожая на Землю планета с почвой и атмосферой. У меня нет сомнений в том, что в течение ближайших 100 лет люди будут жить там», – говорил Хокинг.

«Интерстеллар» (Interstellar) 2014. Фото: kinopoisk.ru

Жара

Средняя температура Венеры – 460 градусов. Планета нагревается из-за скопления парниковых газов в атмосфере (основными парниковыми газами являются водяной пар, углекислый газ, метан, озон). Расчеты ученых показывают, что при отсутствии парникового эффекта температура на Венере не превышала бы 80 градусов. Хокинг считал, что Земля может повторить ее судьбу.

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«Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым», – говорил Хокинг. Он считал, что Земля может стать непригодной для жизни «с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты».

В 2016 году ученый заявил: «Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд».

«Послезавтра» (The Day After Tomorrow) 2004. Фото: kinopoisk.ru