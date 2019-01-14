«Не уходи смиренно, в сумрак вечной тьмы»: лучшие фильмы про космос, снятые с 2009 по 2018 годы

«Интерстеллар» (Interstellar) 2014

«Не уходи смиренно, в сумрак вечной тьмы, пусть тлеет бесконечность в яростном закате...» Если вам не знакомы эти слова, то обязательно посмотрите «Интерстеллар». В нем Кристофер Нолан объединил драму, научную фантастику и размышления о будущем человечества. Получилось великолепно.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.6/8.6 из 10

Жанр: фантастика, драма, приключения

Фото: kinopoisk.ru

«Марсианин» (The Martian) 2015

Фильм рассказывает про инженера и биолога Марка, который остался в полном одиночестве на Марсе. Коллеги посчитали его погибшим при эвакуации с планеты. Главный герой не унывает и начинает искать способ выжить на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха. Нужно продержаться «всего» 4 года до прибытия следующей исследовательской миссии.

Интересная история в стиле Робинзона Крузо про ученого, который способен бороться за жизнь даже в условиях полной изоляции.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.7/8.0 из 10

Жанр: фантастика, приключения

Фото: kinopoisk.ru

«Луна 2112» (Moon) 2009

Контракт Сэма подходит к концу: он провел три года на Луне, следя за автоматизированной станцией по добыче редкого газа. Три долгих года в полном одиночестве, если не считать говорящего робота ГЕРТИ, могут изменить любого.

За две недели до возвращения на Землю Сэм встречает своего сменщика.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/7.9 из 10

Жанр: фантастика, драма, детектив

Фото: kinopoisk.ru

«Гравитация» (Gravity) 2013

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет – последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа.

Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни. Они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, – это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.5/7.8 из 10

Жанр: фантастика, триллер, драма

Фото: kinopoisk.ru

«Пассажиры» (Passengers) 2016

Космический корабль держит курс на планету, которая станет новым домом для пяти тысяч человек. На время полета пассажиры погружены в искусственный сон. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое из них просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия 90 лет пути. Им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.

Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей экспедиции.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.1/7.0 из 10

Жанр: фантастика, триллер, мелодрама

Фото: kinopoisk.ru

«Прометей» (Prometheus) 2012

В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества.

«Прометей» – часть франшизы про агрессивных инопланетных существ Чужих режиссера Ридли Скотта. После него в 2017 году вышел фильм «Чужой: Завет», который зрители приняли «со скрипом».

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.0/7.0 из 10

Жанр: фантастика, детектив, приключения

Фото: kinopoisk.ru

«Живое» (Life) 2017

Хороший фильм с Райаном Рейнольдсом и Джейком Джилленхолом, который рассказывает про группу исследователей с международного космического корабля. Они обнаружили жизнь на Марсе. Однако главные герои не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.5/6.6 из 10

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Фото: kinopoisk.ru

«Человек на Луне» (First Man) 2018

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.2/7.5 из 10

Жанр: драма, биография, история

Фото: kinopoisk.ru

«Валериан и город тысячи планет» (Valerian and the City of a Thousand Planets) 2017

2700 год. Валериан и Лорелин – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.7/6.5 из 10

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Фото: kinopoisk.ru

«Время первых» (Spacewalk) 2017

Российский фильм про 60-е и разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, – два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.5/7.3 из 10

Жанр: приключения, триллер

Фото: kinopoisk.ru

«Салют-7» (Salyut-7) 2017

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь – единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/7.2 из 10

Жанр: драма, приключения, триллер

Фото: kinopoisk.ru