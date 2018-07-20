В России научились быстро находить следы химоружия в организме

Сотрудники МГУ им. Ломоносова разработали метод, который помогает в краткие сроки выявлять следы химического оружия в теле человека. Об этом сообщила «Русская планета».

Ученые запатентовали способ, использующийся для выявления соединений, которые остаются после применения фосфорсодержащих ядов. Специалисты отметили, что в основном метод будут использоваться для диагностики людей, пострадавших от химического оружия.

Способ сотрудники университета разрабатывали вместе с научным центром Министерства обороны России. Кандидат химических наук МГУ Михаил Статкус отметил, что исследования по выявлению отравляющих веществ в последнее время очень актуальны.

В начале марте в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок». В конце июня им отравилась пара из города Эймсбери, в результате чего скончалась женщина.