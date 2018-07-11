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Скотланд-Ярд предупредил британцев о 50-летнем сроке действия «Новичка»

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© Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

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В сознание пришел мужчина, отправившийся опасным веществом 30 июня, другая пострадавшая скончалась.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» может сохранять токсичные свойства на протяжении 50 лет. Об этом сообщил канал Sky News.

По словам Басу, «Новичок» не будет представлять опасности, если будет находиться в герметичном контейнере на свалке и никто не будет к нему прикасаться на протяжении полувека. Он подчеркнул, что об этом ему сказали ученые.

Предположительно, пара из Эймсбери, которая отравилась веществом 30 июня, могла подхватить яд из окурка или контейнера, найденного на улице. Об этом рассказал друг пострадавших Крейг Пэттенден, сообщило РИА «Новости».

Британка Дон Стерджесс скончалась от действия «Новичка» через неделю после отравления. Второй пострадавший, Чарли Роули, пришел в себя во вторник, 10 июля. Он продолжается оставаться в критическом состоянии, заявили в Национальной службе здравоохранения Англии.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил ответственность за смерть Стерджесс на Россию. По его словам, страна «совершила атаку на британской земле», которую надо «осудить всем вместе». Уильямсон не пояснил, имел ли он в виду инцидент в Эймсбери или отравление Скрипалей в Солсбери.

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Ранее замглавы британского МВД Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением. Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения ко второму случаю с «Новичком», но связана с нападением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. По версии британских правоохранителей, подозреваемые находятся в России.

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