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"Северный поток-2" могут полностью отменить

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© Фото: pixabay.com

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В компании "Газпром" не исключили приостановку реализации или полную отмену проекта.

В российской компании "Газпром" заявили о том, что не исключают приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток-2". Это может случиться, если произойдёт резкая смена политической обстановки.

Информация об этом была размещена в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

В документе было сказано, что реализация крупных международных проектов, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток-2", находится в зависимости от изменений политической обстановки в различных регионах.

По итогу, происходит напряжение между странами, а также изменение позиций партнёров компании и регулирующих органов в сторону разных аспектов проектов.

В "Газпроме" пояснили, что иногда данные изменения могут стать результатом того, что завершение проекта становится невозможным или нецелесообразным. То есть проектная реализация будет просто приостановлена или отменена.

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