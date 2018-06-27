Дания хочет задержать строительство «Северного потока – 2»

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что руководство страны намерено задержать строительство «Северного потока – 2». Об этом сообщило издание Altignet.

«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация (логическое следствие, – прим. ред.), и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать», – заявил Расмуссен.

Он добавил, что вопрос необходимо вынести на общеевропейское обсуждение.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что «Северный поток – 2» идет по тому же маршруту, что и первый проект.

«Они получали в мае 2017 года заявку от «Газпрома» на прокладку газопровода, должны рассмотреть, вредит он окружающей среде или нет. «Северный поток – 2» идёт по такому же маршруту, как и «Северный поток», который много лет работает, никаких нарушений не зафиксировано. Когда строили «Северный поток», «Газпром» запрашивал у каждой страны: а где построить в вашей акватории?» – передает RT слова Юшкова.

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Эксперт отметил, что если Дания откажется выдать разрешение, то проект все равно реализуют. «Если датчане дают отказ, «Газпром» начинает строить в обход их акватории. Это не критично для проекта, может привести к небольшому удорожанию его и возможному сдвигу сроков, но «Газпром» пока заявляет, что введет к началу 2020 года проект в эксплуатацию», – добавил Юшков.

Трубопровод «Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Маршрут «Северный потока - 2» пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши.

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