Глава МИД Эстонии потребовал остановить строительство «Северного потока – 2»

Глава МИД Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», сообщает Die Welt. По его словам, газопровод является не экономическим, а геополитическим проектом.

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить его», – сказал Миксер.

Ранее премьер-министр Дании Лекке Расмуссен допустил, что его страна может препятствовать прокладке «Северного потока – 2». В Госдуме ответили политику, что в этом случае газопровод пройдет в обход скандинавской страны.

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Трубопровод «Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток – 27,5 млрд куб. метров в год. Маршрут «Северный потока – 2» пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши. Строительство должно начаться летом этого года.

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