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Коммерсантъ: Аман Тулеев станет спикером ЗакСа Кемеровской области

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© Фото: Александр Кряжев / РИА "Новости"

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Бывший губернатор Кузбасса ушел в отставку из-за пожара в "Зимней вишне", в котором погибли 64 человека.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 3 апреля получил мандат депутата Совета народных депутатов Кузбасса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, на следующей неделе на очередной сессии совета депутатов Кемеровской области глава совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия и спикером совета депутатов станет Тулеев.

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Экс-глава Кузбасса ушел в отставку из-за пожара в "Зимней вишне", в котором погибли 64 человека. После пожара жители города собрались на стихийный митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Тулеева в отставку.

"Я подал прошение об отставке. Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя", – заявил он. Врио губернатора Кемеровской области стал Сергей Цивилев

По факту трагедии СК России возбудил уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Суд арестовал техдиректора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющую ТРЦ Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко, электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина.

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