Представитель президента официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло утром 2 апреля официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Он занял должность главы Кузбасса после отставки Амана Тулеева из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Представление Цивилева началось с минуты молчания в память о погибшиих.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных органов власти, органов власти Кузбасса, местного самоуправления и депутатский корпус.

"Я намерен строить работу на основе жителей Кузбасса и той команды, что здесь сейчас есть. Это достойные люди. Мы будем продолжать работу. Если будет не хватать каких-то компетенций, мы пригласим кого-то из других регионов. Но на какой-то короткий срок, чтобы создать недостающие навыки в нашем регионе и заменить опять жителями Кузбасса. Мое убеждение – жить, работать и управлять этим регионом должны жители этого региона", – цитирует Цивилева "Газета Кемерова".

Накануне, 1 апреля, администрация Кемеровской области сообщила, что губернатор Аман Тулеев подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, а также выступил с обращением к жителям региона, в котором заявил, что в сложившейся ситуации это "единственно верное решение", пишет "Интерфакс". Президент принял отставку Тулеева и назначил врио главы региона заместителя губернатора Сергея Цивилева.

Просьба Тулеева об отставке прозвучала на фоне расследования пожара в торговом центре, унесшего 25 марта жизни 64 человек. После пожара жители города собрались на стихийный митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Тулеева в отставку.

По факту трагедии СК России возбудил уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Суд арестовал техдиректора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющую ТРЦ Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко, электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина.