Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты от партии «Гражданская инициатива»

Телеведущая и журналист Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России в 2018 году от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Читайте также:

Бабий бунт: пять россиянок с претензией на президентство

«Консультации начались месяц назад. Мы встречались с разными партиями демократического толка, несколько дней назад призвали к объединению. Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру», - рассказала Собчак.

По ее словам, идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует представлениям «о будущем народов России, о свободе, о правах человека, о России, как о европейской стране, устремленной в будущее». Ксения Собчак также добавила, что по-прежнему призывает к объединению все демократические силы. «Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить», - резюмировала она.

К призывам Ксении Собак присоединился лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. «У нас есть готовность вместе работать, в частности помочь с созданием социально-экономической части программы. В знак этого родившегося союза, я хочу вручить Ксении партийный значок «Гражданской инициативы», - отметил он.

Съезд партии «Гражданская инициатива» состоится в 20-х числах декабря. Предположительно, именно на нем будет утверждена кандидатура Собчак для выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.