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Песков назвал слухи об отставке Полтавченко "народной забавой"

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"

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Ранее канал "Дождь" рассказал, что губернатора Петербурга отстранят сразу после выборов президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи об отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко "народной забавой". Об этом сообщает ТАСС.

"Кадровые слухи - это русская народная забава", - коротко прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее, днем 23 октября, канал "Дождь" со ссылкой на источника в администрации президента и собеседника, близкого к Кремлю, сообщил, что Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.

После этого пресс-секретарь главы Петербурга Андрей Кибитов прокомментировал возможное увольнение губернатора фотографией уток. "Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала "Дождь", - гласит подпись к фотографии.

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