Песков назвал слухи об отставке Полтавченко "народной забавой"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи об отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко "народной забавой". Об этом сообщает ТАСС.

"Кадровые слухи - это русская народная забава", - коротко прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее, днем 23 октября, канал "Дождь" со ссылкой на источника в администрации президента и собеседника, близкого к Кремлю, сообщил, что Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.

После этого пресс-секретарь главы Петербурга Андрей Кибитов прокомментировал возможное увольнение губернатора фотографией уток. "Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала "Дождь", - гласит подпись к фотографии.