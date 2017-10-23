Пресс-секретарь Полтавченко прокомментировал возможное увольнение губернатора фотографией уток

Пресс-секретарь Георгия Полтавченко прокомментировал возможное увольнение губернатора фотографией уток. Андрей Кибитов опубликовал фотографию на своей официальной странице в Twitter.

"Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала "Дождь", - гласит подпись к фотографии.

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"Источник, близкий к источнику, который близок к Москве, сообщает, что последний не обладает достоверной информацией. Это все, что можно сказать", - также добавил Кибитов.

Ранее, днем 23 октября, "Дождь" со ссылкой на источника в администрации президента и собеседника, близкого к Кремлю, сообщил, что Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.

Фото: Twitter / @Kibitov_Andrey