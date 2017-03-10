Лев Лурье: Проблема Полтавченко – он не хочет работать губернатором

Лев Яковлевич Лурье известен в Петербурге как настоящий интеллектуал. Интеллигентность не мешает кандидату исторических наук, автору пятнадцати книг и четырехкратному победителю журналисткой премии «Золотое перо» твердо и без обиняков выражать свою позицию по острым актуальным вопросам. Интеллигент и должен жить настоящим. «Санкт-Петербург.ру» попросил Лурье оценить громкие события, произошедшие в Северной столице во время правления губернатора Георгия Полтавченко.

Какой должна быть судьба Исаакиевского собора – музей или церковь?

— Статус Исаакиевского собора не имеет принципиального значения. Важно, чтобы он совмещал две функции - и религиозную, и туристическую. При современном состоянии епархии, при, так сказать, ее подборе кадров, отдавать Исаакиевский собор Русской православной церкви было бы опасно для туристического потока. Если священники будут управлять музеем, это может вызвать бесчисленные скандалы. Они будут непрерывно запрещать, советовать, давать указания.

Почему Смольный под различными предлогами блокирует митинги и другие акции в поддержку Исаакиевского собора как музея?

— В этом Полтавченко не отличается от других губернаторов. Естественно, он взвешивает риски. Но с моей точки зрения, вполне возможно найти компромисс между Удельным парком и Марсовым полем.

Почему по столь острому вопросу не было дано разрешение на референдум? Вообще, это действенный инструмент в современной России?

— Потому что начальство не любит никакого свободного волеизъявления, потому что это политизировало бы ситуацию перед выборами. Что касается эффективности референдумов, по определенным вопросам - это очень даже действенный инструмент. Думаю, с Исаакием это был бы разумный ход, потому что мы не знаем, как действительно относится население к передаче собора церкви.

Фото: из личного архива Льва Лурье

У нас есть социологические опросы, но как они сделаны – не понятно. Если бы православная церковь и ее клир были более культурными, то я бы даже склонялся в сторону передачи Исаакия РПЦ. Однако практика такова, что в современном состоянии передавать собор существующему клиру – страшно. Вы слышали речи настоятеля Исаакиевского собора протоирея Александра Пелина, который указывал Михаилу Пиотровскому, что ему выставлять в Зимнем дворце, а что нет? Понятно, что Пелин и его приспешники буду рассказывать туристам, как им одеваться, как себя вести, с какой громкостью говорить и что рассказывать в соборе, а это прекратит всякую экскурсионную деятельностью.

Помимо передачи церкви религиозных сооружений, в Петербурге отдаются под застройку церквями зеленые территории. Оправдана ли вырубка скверов строительством храмов?

— Конечно, вырубка скверов для строительства храмов ничем не оправдана. Надо искать компромисс. Моя точка зрения такова, что имеющегося количества храмов, по крайней мере в центре города, абсолютно хватает.

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Обусловлены ли такие решения тем, что Полтавченко глубоко религиозный человек, либо он хочет заручиться поддержкой церкви?

— Я думаю, Полтавченко является типичным чиновником: куда его пошлют, куда его поставят, туда он и встанет и будет бороться за свое место. А передача зданий в собственность РПЦ и территорий под застройку религиозными сооружениями - не очень продуманная, рискованная для него идея.

Что касается проблемы в целом - Соловецкого монастыря, собора Святой Софии в Великом Новгороде, нескольких соборов Пскова, Петропавловского, Исаакиевского и Казанского соборов, - то, по моему мнению, нужно выработать законодательство о совместном ведении.

Фото: marty.dirty.ru

Вы в числе прочих видных общественных деятелей Петербурга, журналистов, писателей, критиков, артистов, подписывали письмо Медведеву против слияния Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Это протест уже не просто общественности, но интеллектуальной элиты. Тем не менее от главы города не поступило ни одного официального комментария по данной теме.

— Законодательное собрание, поддержавшее передачу Исаакиевского собора церкви, в данном случае выступило против слияния. Здесь позиция городской власти вполне приемлемая. Поэтому отсутствие реакции от главы города - это типичная PR-ошибка. Георгию Сергеевичу ничего не стоило сказать слово, потому что это вообще не его ведомство. Здесь от своего молчания он только теряет и ничего не выигрывает.

Власти устанавливают спорные мемориальные таблички, вроде памятной доски Маннергейму, при этом в Петербурге до сих пор нет памятника Бродскому, а памятник Довлатову открыт на общественные деньги. Это отсутствие политической воли или нехватка внимания к данному вопросу?

— Жизнь города в той ее части, которая зависит от Смольного, переживает полный застой, власть ничего не делает. Но дело здесь не в отсутствии политической воли. В конце концов, Смольный согласился на установку памятника Довлатову. Здесь речь, скорее, об отсутствии инициативы и смелости, о банальном бескультурье.

Собственно, активная общественность, которая сегодня пытается согласовать «Марш в защиту Петербурга», так и заявляет: город во главе с Полтавченко стоит перед угрозой утраты статуса мирового научно-культурного центра.

— Определенно об этом говорить нельзя. Жизнь города не сводится к деятельности Смольного. Как вы заметили, памятник Довлатову поставили не на деньги казны, улица Рубинштейна превратилась в улицу Рубинштейна не потому, что Полтавченко так сказал, успехи частного музея «Эрарта» не связаны с Полтавченко, как и выставки государственного Эрмитажа. Большая часть нашей жизни никак не связана с Полтавченко.

То есть получается, Полтавченко никак не поддерживает культурную жизнь города. Разве это не проблема?

— Отчасти проблема, а отчасти решение! Мы не должны зависеть от «начальства». Петербург гораздо более свободный, чем любой город России, в частности Москва. Это в значительной степени связано с тем, что у нас «начальства» нет. Но это же хорошо, что «начальства» нет. «Начальство» ушло и сказало: «Ребята, делайте, что хотите».

Фото: dp.ru

А как вы лично относитесь к Георгию Полтавченко?

— Сам по себе он не вызывает у меня никаких эмоций, ни положительных, не отрицательных, бывают губернаторы хуже, бывают лучше. Ведет он себя очень прилично, пиаром не занимается, такой выпускник ЛИАПа, ленинградский дядечка, никакого диссонанса с городом у него нет. Проблема заключается в том, что он не предназначен для этой работы, у него нет никакой харизмы, инициативы, собственной программы, он не хочет понравиться - ни горожанам, ни миру. Как бы мы ни относились к Валентине Ивановне Матвиенко, она всегда хотела, чтобы о городе говорили, тогда бы говорили и о ней. У Георгия Сергеевича таких задач нет. Ему ближе, так сказать, божественное, чем реальное.

Раз уж вы заговорили о Валентине Ивановне, если сравнивать Полтавченко с Матвиенко, кто оказался более успешным в плане культурного роста?

— От губернатора в области культуры зависит очень мало. Культура, особенно петербургская, возникает, как трава из-под булыжника, и не нуждается в особом поощрении начальства. Матвиенко почистила город, придумала и провела «Алые Паруса», но Валентина Ивановна не создавала хоры или оркестры и вообще специально культуру не поддерживала. Да, она делала жизнь города веселее, улучшала инфраструктуру и создавала условия, чтобы петербургская культура звучала громче. Вообще, нам повезло: ни один губернатор в культурную жизнь города не лез. Как какой-нибудь Лужков.

Как вы думаете, Георгий Сергеевич как губернатор Петербурга впишет свое имя в историю?

— Я думаю, что из всех четырех губернаторов, которые у нас были, включая мэра Собчака, он самый неяркий. В этом есть определенные плюсы. Яркий губернатор, как Собчак, совершает гораздо больше ошибок, чем тот, кто ничего не делает. А, может быть, нам лучше на нуле? Мы привыкли видеть от «начальства» что-то плохое. А заслуга Полтавченко как раз в его пассивности.

Нарисуйте, пожалуйста, образ идеального губернатора.

— Я думаю, идеальным губернатором для Петербурга был бы Михаил Борисович Пиотровский.