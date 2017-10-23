Дождь: Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом сообщает канал "Дождь" со ссылкой на источника в администрации президента и собеседника, близкого к Кремлю.

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По их словам, именно Полтавченко - один из самых обсуждаемых претендентов на увольнение среди всех глав территорий. Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что не обсуждает слухи.

Причинами увольнения называют плохую политическую управляемость Северной столицей и хозяйственные проблемы.

"Организационные сложности больше всего проявились при строительстве "Зенит-арены": они начались еще при прошлом губернаторе Валентине Матвиенко, однако при Полтавченко ситуация лишь ухудшилась. Стадион был готов на восемь лет позже запланированного, а цена, по разным оценкам, за время строительства выросла в шесть-семь раз", - сообщает "Дождь".

"Зенит-арена" строилась десять лет, с 2007 по 2017 годы, при этом изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а в итоге превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о более 50 млрд рублей.

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