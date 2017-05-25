Алексей Ковалев: Губернатор молчит, поскольку он ничего не решает

С наступлением мая волна общественного недовольства несколько утихла, но, кажется, что это затишье перед бурей. Пока петербуржцы обсуждают отказ «Зенита» играть на стадионе на Крестовском острове и сумасшедшую майскую погоду, политическая и общественная жизнь города продолжается: жители Красногвардейского района борются с трассировкой ВСД, а ЗакС снова и снова снимает с повестки дня вопрос проведения референдума по Исаакиевскому собору.

Один из тех, кто находится на первой линии фронта борьбы с городскими проблемами, - депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев. Он занимается политикой более 25 лет: фактически Ковалев еще в прошлом веке был парламентарием и продолжает заниматься депутатской деятельностью и сегодня. «Санкт-Петербург.ру» поговорил со старожилом петербургской политики о насущных проблемах города и решенияхгородских властей.

Как следует из годового отчета губернатора, сегодня расселения из коммунальных квартир ждут 78 тыс. петербургских семей. Как вы оцениваете эффективность работы городских властей в этом направлении?

- С приходом Георгия Полтавченко темпы расселения коммунальных квартир увеличились, стало выделяться больше денег на эту программу. Тем не менее есть одно «но»: программа – это не бюджет, и внушительная сумма в программе в бюджете оказывается в десять раз меньше. Нельзя сказать, что правительство Петербурга не уделяет этому вопросу внимания, однако уровень расходов бюджета в этом направлении почти не меняется, а мы бы хотели его увеличить. Такими темпами, как сейчас, можно расселять коммуналки еще лет 30. К тому же денег требуется все больше из-за слишком густонаселенных коммуналок, расселение которых экономически нецелесообразно для инвесторов. Нужно увеличивать объем средств на решение этого вопроса, и мы каждый год выступаем с такими предложениями, и каждый год добиваемся увеличения – где-то по 300-500 млн губернатор все же прибавлял.

Читайте по теме: В Петербурге 78 тыс. семей остаются в коммунальном плену

Есть один очень серьезный вопрос: деньги из программы по расселению коммунальных квартир, согласно поправке Смольного, стало возможным давать отдельным жителям коммуналки, которые хотят улучшить жилищные условия. Коммуналка при этом сохраняется. Одна семья выезжает, а остальные остаются там навсегда. Получается, что деньги, предназначенные на реновацию коммуналок, мы стали использовать как субсидию. В итоге мы переселяем из коммуналки семьи, бывшее жилье которых остается на балансе города и простаивает либо заселяется нелегалами, потому что петербуржцы не готовы жить в этих помещениях. Я считаю, что эту программу нельзя было расширять таким образом. Программа коммунальных квартир должна быть направлена именно на реновацию и расселение, а не на выдачу денег. Мы были против этой поправки именно из озвученных соображений. К тому же эта программа нарушает очередность получения помощи, что тоже неправильно.

Фото: vk.com/club39491295

Много вопросов вызывает строительство Восточного скоростного диаметра. Смольный пошел на уступки жителям Невского района, которым строительство ВСД принесло бы дискомфорт, но проигнорировал интересы других - жителей Красногвардейского района. Насколько это правильное решение?

- Я уверен, если бы за проектом ВСД не стоял какой-то инвестор-интересант, то городская власть не совершала бы таких опрометчивых действий, не вела бы себя так жестко в отношении горожан. Мы будем поддерживать граждан в инициативах изменения трассировки диаметра.

Для чего все это? Чтобы поставить Петербург, если так можно выразиться, «на счетчик». Государственно-частное партнерство по строительству ВСД предусматривает необходимость оплачивать застройщику всю недополученную прибыль. Естественно, норму рентабельности определяет сам «инвестор». Мне понятно, когда речь идет о том, чтобы помочь девелоперам покрыть расходы на строительство, но когда город обязуется оплатить всю недополученную выгоду... Это противоречит всем законам, ведь предпринимательская деятельность — это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. После ЗСД, построенного по той же схеме, на такого рода проекты появилась очередь из интересантов, и за строительством ВСД стоят именно такие люди.

Конечно, это неприемлемое решение. Сейчас многие действия власти можно назвать «неприемлемыми». А такое строительство стадиона - это разве приемлемо? В любой другой стране мира уже бы все сидели, тем более за такие договоры, как по ЗСД и ВСД.

Читайте также: Открытое письмо президенту РФ от ветерана ВОВ с просьбой вмешаться в ситуацию с проектировкой ВСД

Насколько, по-вашему, политика Полтавченко соответствует интересам горожан?

- Я бы поставил ему тройку из пяти, потому что видели примеры и хуже. Проблема в том, что у нас фактически нет власти губернатора. Я его вообще не вижу. Есть несколько группировок, которые представлены вице-губернаторами, руководителями комитетов, и они решают свои вопросы. На словах губернатор как будто готов решить вопрос, а на деле...

Например, один случай губернаторской игры: в прошлом году мы договорились с Полтавченко о предоставлении всем депутатам приемных. Губернатор внес закон в ЗакС, но «Единая Россия» внесла абсурдные, невыполнимые поправки. В таком виде приняли закон. Мы пытались противодействовать, но голосов не хватило. После того, как губернатору пришел законопроект с этими идиотскими поправками, у него, по закону, было два варианта действий: либо наложить вето, либо внести свои изменения. Он запросто мог предложить убрать все эти поправки и вернуться к первоначальному варианту по нашей договоренности, но вместо этого наложил вето. Вы думаете, он неосознанно это сделал? Я считаю, что это был недостойный обман, просто игра с депутатами, в том числе с нашей партией и фракцией. Такие вещи со стороны губернатора мы видим нередко, поэтому я ему не верю.

Читайте также: Оппозиционных депутатов ЗакСа хотят лишить мандатов через референдум

Максим Резник в одном из своих интервью рассказывал, как на прошлом годовом отчете многие задавались вопросом, в каком городе вообще живет губернатор. После нынешнего отчета у вас есть ощущение, что Георгий Сергеевич реально представляет себе городские проблемы и ожидания горожан?

- Я бы сказал так: есть розовые или поляризационные очки, в которых он видит только одну сторону. Позитивные тенденции имеются, но есть же и другая сторона дела. Свежий пример - фармацевтика. У нас активно развивается эта сфера, это правда. Но в марте остановилась выдача бесплатных лекарств. Я знаю это по обращениям граждан. Вместо тех отечественных лекарств, что были, вдруг начали выдавать китайские дженерики, причем и этих не хватило, образовались очереди. Где же загрузка наших производственных мощностей? Где госзаказ?

И еще один момент: по ходу своего выступления губернатор сказал, что мы должны отложить принятие генерального плана города до 2020 года. Дескать, есть план экономического развития России, по которому Петербург должен увеличить товарооборот до 200 млн тонн, а у нас по региональному плану 120 млн тонн. Как оказалось, заявление губернатора стало откровением для его собственных подчиненных. Комитет по градостроительству вообще не знал об этом! А, может, мы не можем 200 млн? Непонятно, почему Георгий Сергеевич говорит об этом как о чем-то свалившемся с неба! Когда речь идет о региональных показателях, очевидно, что в подготовке плана развития должны активно участвовать представители региона, в том числе и сам губернатор. Почему мы должны подстраиваться под чьи-то произвольные решения?

Фото: vk.com/club39491295

А с какими городскими вопросами к вам чаще всего приходят горожане? И насколько они решаются?

- Я курирую вопросы градостроительства и охраны культурного наследия, поэтому ко мне в первую очередь приходят градозащитники. Мы многое делаем в этом направлении, и постоянно взаимодействуем с вице-губернатором Албином и губернатором. Кстати, еще раз об обещаниях губернатора. Недавно была встреча руководства ВООПИиК непосредственно с Георгием Сергеевичем: на встрече губернатор выразил согласие на изменение состава рабочей группы, которая принимает решения о включении памятников в списки охраняемых объектов. В частности, чтобы в этой группе были представлены и эксперты, и градозащитники. Сейчас в эту группу входит только несколько действующих архитекторов, которые как раз и осуществляют реконструктивные работы в центре нашего города. С нашей точки зрения такой однобокий состав рабочей группы не может обеспечить объективность решений. Об этом и шел разговор, губернатор согласился. Он дал поручение включить в состав рабочей группы экспертов и градозащитников.

Читайте также

Михаил Мильчик: В защите городского наследия Полтавченко играет пассивную роль

Что было дальше: на заседании Совета по культурному наследию председатель Комитета по охране памятников Макаров, ссылаясь на поручение губернатора, тут же попытался продавить свои, неприемлемые для нас, кандидатуры. Во-первых, из этого поручения выпали градозащитники, остались только эксперты, и то только те, кого предложил он сам. То есть «наверху» идет очень благожелательный разговор: «Да, давайте все сделаем», а «внизу» это решение исполняется таким образом, что оно идет против охраны памятников.

В начале марта вы обратились в прокуратуру с заявлением о незаконном сносе исторического здания на Лодыгина, 3. Много ли таких обращений вам пришлось делать? Насколько бережно городская власть относится к историческим зданиям и памятникам истории и культуры?

- Постоянно приходится делать такого рода обращения. Сейчас, например, мы ведем борьбу за особняк на Ропшинской улице, 10, уже полуразрушенный двухэтажный дом. У этого дома, как и у многих других, фальсифицировали год постройки. По закону о зонах охраны здания, построенные до 1917 года, сносить нельзя. Поэтому застройщики, часто криминальным путем, вносят изменения в кадастровые документы. С нового года вступила в силу моя поправка в режимы зон охраны, по которой год постройки, внесенный в исторический паспорт здания, является единственным основанием для принятия решения. Махинации с кадастром больше не имеют смысла. Но вот для дома на Ропшинской год постройки изменили 26 декабря, поэтому я обратился в прокуратуру и Роскадастр с заявлением о фальсификации. Со стороны городских властей такие случаи не встречают сопротивления.

Еще один яркий пример – уничтожение Мытного двора. Большой исторический комплекс сначала разделили надвое, исключили из-под охраны две трети территории, затем на исключенной территории в нарушение закона снесли старинные постройки и восстанавливать их не собираются. КГИОП изображает активность, обращается в суд, но реального результата нет до сих пор. «Инвестор» чувствует себя хозяином положения. Предложение объявить эту территорию рекреационной зоной отвергается с порога. Ведь собственнику тогда нельзя будет возвести здесь многоэтажный жилой дом!

Фото: vk.com/club39491295

Есть что-то, за что вы можете похвалить Георгия Сергеевича?

- Главное достижение Георгия Сергеевича в том, что, когда он пришел на свой пост в 2011 году, то свернул неразумные проекты государственно-частных партнерств: по Орловскому туннелю и другим. Однако сегодня мы видим, что государственно-частные партнерства возвращаются в еще худшем виде. В начале своей деятельности губернатор прекратил раздавать землю «инвесторам» за бесценок. Но буквально через год исполнительная власть «завалила» наши поправки о справедливой оценке земельных участков. Все вернулось на круги своя. Несмотря на наличие более чем тысячи гектаров свободной земли для индивидуального домостроения, которую по закону нужно раздать многодетным семьям, эта земля уходит под коммерческую застройку, а многодетным предлагают мизерную денежную компенсацию. Позитив, за который мы поддерживали Полтавченко, окончательно ушел в прошлое.

Опять же говорю по своей теме: когда Полтавченко возглавил городское правительство, то назначил председателем КГИОП Александра Макарова, который действительно работал именно на защиту памятников истории и культуры. Работал он не долго. С нынешним председателем КГИОП, Сергеем Макаровым, совершенно непонятно, как работать.

Скажем, сейчас в моем распоряжении есть ряд документов, подтверждающих, что в интересах частного собственника были изменены предметы охраны, территории ряда объектов культурного наследия, выдавались незаконные заключения КГИОП о возможности строительства в охранной зоне. Кое-что мне удалось остановить при помощи Игоря Албина — дело почти дошло до выдачи разрешения на строительство, но, к счастью, они не успели. Вместо реставрации гонят халтуру за бюджетный счет: например, сразу после окончания работ на барабане церкви Святой Екатерины (Кадетская линия В.О.) стала обваливаться штукатурка. А работы приняты «в полном объеме». Из КГИОП уходят профессионалы: насколько я знаю, поскольку им угрожают увольнением за честную позицию, за сохранение памятников.

Нарисуйте портрет идеального губернатора.

- Главное — находиться в пределах своих полномочий и не пытаться постоянно перетягивать одеяло на себя. Нужно научиться вести диалог и спокойно смотреть на то, что кроме тебя кто-то принимает решения. Все правила должны устанавливаться законами, а исполнительная власть четко их исполнять. А у нас она сама для себя правила устанавливает. Может быть, что-то смогут исправить справедливые и честные выборы. Выборы в 2014 году были заведомо нечестными, и это позор нашего города перед всей страной. И при такой ситуации губернатор чувствует себя нормально. Я бы чувствовал себя плохо после таких выборов.