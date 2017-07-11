Известия: Россия готовит высылку 30 дипломатов США

Россия готовит высылку 30 дипломатов США в качестве зеркальных мер. Кремль также планирует наложить арест на объекты американской собственности в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в МИД России.

К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

При этом Москва не хотела бы принимать подобные меры, однако оставить без ответа недружественные действия Вашингтона не может. «Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», - отметил источник в МИДе.

Другой собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах рассказал, что в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденцию посла США «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Петербурге трогать не будут.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия и так выжидала полгода урегулирования новой администрацией США дипломатического кризиса, понимая, что «это было желание Обамы испортить начало президентства Трампа».

«Но, к сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия - уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы - другого способа общения с Россией быть не может», - резюмировал сенатор.

Решение о наложении ареста на две принадлежащие России дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне и высылке 35 российских дипломатов было принято в конце прошлого года бывшим президентом США Бараком Обамой. Официальным поводом прослужили обвинения якобы во вмешательстве Москвы в ход американских выборов.